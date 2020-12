[아시아경제 이현주 기자] 에듀테크 기업 ㈜더플랜지(대표 이경아)는 구글 스토어를 통해 초등학생 영어 프로그램 '오딩가 잉글리시'를 출시했다고 30일 밝혔다. 음성 인식과 인공지능(AI)을 활용해 학습자가 캐릭터와 1대1로 영어 말하기를 연습할 수 있으며 학습자의 흥미를 더하기 위해 교사가 된 학습자가 캐릭터에게 웹툰 대사를 가르치며 본인 목소리를 더빙해 웹툰 다시보기를 할 수 있도록 구성했다.

이경아 대표는 "아이가 영어를 하나도 모르는 오딩가의 영어 선생님이 된다는 자격을 부여하는 것을 시작으로 아이들이 책임감을 갖고 자신도 모르게 큰 소리로 영어회화를 가르치게 된다"면서 "브이로그편 출시를 시작으로 2021년 초 직업체험편을 오픈할 예정"이라고 말했다.

