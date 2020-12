한국프랜지공업, "홍정욱 전 의원과 사업 관련 내용 없음"

[아시아경제 오주연 기자] 한국프랜지 한국프랜지 010100 | 코스피 증권정보 현재가 3,615 전일대비 70 등락률 +1.97% 거래량 9,239,429 전일가 3,545 2020.12.30 14:29 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 증권가는 이 종목 주목한다! 급상승 유망주 TOP4 【증권가이슈】 전기차 판매량 급증, '관련주' 매수 서둘러야6월 29일 코스피, 41.17p 내린 2093.48 마감(1.93%↓) close 공업은 최근 현저한 시황변동과 관련한 한국거래소의 조회공시 요구에 대해 "별도 중요 공시 대상이 없다"고 30일 답변했다. 다만 최근 홍정욱 정계 복귀와 관련한 기사에 대해서는 "당사와 홍정욱 전 의원은 아무런 친분 관계가 없다"면서 "또한, 과거 및 현재 홍정욱 전 의원은 당사와 사업 관련 내용이 전혀 없음을 알려드린다"고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr