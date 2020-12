[인사]신한금융지주·신한은행

◇신한금융지주 (2021년 1월 1일자)

<본부장 승진>

▲브랜드홍보본부장 김광재 (은행 겸직)

<본부장 신규선임>

▲전략기획팀소속 본부장 장현기

<본부장 재선임>

▲재무팀 본부장 김태연

<부서장 선임>

▲전략기획팀 부장 유진용 (M1 승진) ▲ESG기획팀 부장 황소영 ▲경영관리1팀 부장 장정훈 (M2 승진) ▲경영관리2팀 부장 천상영 ▲경영관리3팀 본부장 고석헌 ▲디지털기획팀 본부장 권준석 ▲준법지원팀 팀장 차준호 ▲매크로금융팀 부장 박상진 ▲마켓인텔리전스팀 부장 전효진 (M1 승진)

◇신한은행 (2021년 1월 1일자)

<본부장 신규선임>

▲디지털전략부 부장 (본부장 보임) 전성호 ▲투자금융본부 본부장 강명규 ▲부동산금융부 부장 (본부장 보임) 임현우 ▲여신기획부 부장 (본부장 보임) 최완철 ▲ICT기획부 부장 (본부장 보임) 황인하 ▲전략기획부 부장 (본부장 보임) 김기흥 ▲자금시장본부 본부장 임근일 ▲직원행복센터 센터장 (본부장 보임) 구혜영 ▲부산경남본부장 박석희 ▲인천본부장 김광수 ▲남부본부장 오홍선 ▲강원본부장 구춘서 ▲강서본부장 안광운 ▲기관영업1본부 본부장 안미화 ▲기관영업3본부 본부장 김호대 ▲대기업영업1본부 본부장 용운호 ▲대기업영업2본부 본부장 하대승 ▲대기업영업3본부 본부장 구형회 ▲SBJ은행 부사장 김재민 ▲신한베트남은행 법인장 이태경 ▲뉴욕지점 지점장 (본부장 보임) 도건우

<본부장 재선임>

▲업무혁신부 부장 (본부장 보임) 김은정 ▲PF본부 본부장 이정우 ▲GMS본부 본부장 임한규 ▲강남본부장 이승렬 ▲경기서부본부장 김윤홍 ▲동부본부장 이상화 ▲서부본부장 박현주 ▲강동본부장 서미숙 ▲경기동부본부장 문봉기 ▲일산본부장 장용석 ▲부산울산본부장 전남수 ▲호남본부장 차성종 ▲대전충남본부장 이춘우 ▲충북본부장 강영구 ▲홍콩IB센터 본부장 신유식

<본부장 전보>

▲디지털혁신단장겸 AICC 센터장 (상무 보임) 김철기 ▲IPS기획부 부장 (본부장 보임) 정해수

▲PRM영업부 부장 (본부장 보임) 오한섭 ▲기업여신심사부 부장겸 부장심사역 (본부장 보임) 김지온 ▲서초본부장 이준석

<부서장 전보>

▲경영혁신부 팀장(부서장대우) 최우현 ▲디지털마케팅부 부장 이승호 ▲플랫폼마케팅실 실장 최자영 ▲특화상품부 부장 정형동 ▲PRM영업부 팀장(부서장대우) 김철민 ▲PRM영업부 팀장(부서장대우) 심재은 ▲홍보부 부장 김정훈 ▲사회공헌부 부장 박상용 (지주 겸직) ▲상품관리부 부장 이완두 ▲상품관리부 팀장(부서장대우) 이현주 ▲ICT기획부 팀장(부서장대우) 민복기 ▲삼성역 기업금융센터 기업지점장겸 RM 강주성 ▲글로벌사업본부소속 조사역(부서장대우) (아메리카신한은행 법인장) 육지영 ▲신한 인도본부 본부장 서봉균

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr