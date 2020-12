[아시아경제 박준이 기자] 원방테크 원방테크 053080 | 코스닥 증권정보 현재가 48,700 전일대비 1,100 등락률 +2.31% 거래량 169,886 전일가 47,600 2020.12.30 11:03 장중(20분지연) 관련기사 원방테크, 코로나19(음압병실/음압구급차) 테마 상승세에 23.76% ↑[새내기 다시보기] ①원방테크, 2차전지 드라이룸 신규 수주 기대 close 는 김규범 전 각자 대표이사 사임에 따라 구자겸 단독대표 체제로 변경됐다고 30일 공시했다.

