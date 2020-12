2028년 말까지 닛산·인피니티 AS 보장

[아시아경제 김지희 기자] 한국닛산은 내년부터 애프터세일즈(AS) 서비스를 총괄할 공식 파트너로 KCC 모빌리티를 선정했다고 30일 밝혔다. 이를 통해 한국닛산은 국내시장 철수 이후에도 2028년 말까지 닛산 및 인피니티 고객에 대한 지속적인 AS 서비스를 보장한다.

KCC 모빌리티는 모그룹 KCC 오토그룹을 통해 한국닛산의 대다수 기존 닛산 및 인피니티 딜러와 제휴를 맺고 각지에서 최상의 서비스를 제공한다는 계획이다. KCC 오토그룹은 지난 10여년간 닛산과 인피니티의 공식 딜러로서 사업을 운영해온 만큼 브랜드와 제품에 대한 높은 지식과 이해도를 갖추고 있다.

KCC 모빌리티는 "닛산 글로벌 본사와 긴밀한 협의를 통해 고객에 최상의 서비스를 제공하는 것을 최우선으로 두고 노력하겠다"고 밝혔다.

