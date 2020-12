신세계면세점, 중부소방서 소방관 근무 환경 개선 기금 전달

임직원들의 급여 나눔 프로그램 ‘희망배달 캠페인’으로 모인 기금



[아시아경제 임혜선 기자] 신세계면세점이 31일 지난 1년간 희망배달캠페인으로 모인 기금을 소방관 근무 환경 개선 사업 등 사회 사업에 전달한다고 밝혔다.

‘희망배달 캠페인’은 임직원들이 자발적으로 참여하고 있는 급여 나눔 프로그램으로, 임직원 급여 중 일부를 모아 기부금을 조성하면 기업이 동일한 금액을 매칭해 기부금을 조성한다. 이를 통해 지역 사회에 작지만 보탬이 되고자 캠페인을 이어가고 있다. 현재 직원 중 95%가 참여하고 있으며 올해 마련된 기부금은 총 7100만원이다.

올해 매칭된 기부금으로 '중부소방서, 소방관 근무환경 개선'을 비롯해 '서초문화재단, 클래식 인재 육성 사업', '전쟁기념관, 참전용사 후손 장학 사업' 등에 사용된다.

기부금 전달식은 사회적 거리두기 단계별 행동 기준에 따라 간소화해 진행할 예정이다.

