경기도 양평·연천 '안전체험관' 내년 초 문연다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도 양평과 연천에 소규모 '안전체험관'이 문을 연다.

경기도교육청은 체험 중심 안전교육을 위해 양평과 연천에 '소규모 안전체험관' 준공을 마치고, 개관을 준비 중이라고 30일 밝혔다.

경기교육청은 앞서 초중고 학생과 교직원의 안전의식과 위기대처 능력을 키우기 위해 올해 9월 경기도교육청안전교육관을 개관했다.

양평학생야영장과 연천학생야영장 안에 개관하는 안전체험관은 수련활동과 연계해 실제와 비슷한 상황을 경험해보고 사고나 재해에 대처하는 방법을 익힐 수 있도록 꾸며졌다.

양평미래안전체험관은 연면적 615.64㎡, 지상2층 규모로 이달 준공을 마쳤다. 체험관은 ▲응급조치 ▲도로위기 탈출 ▲산악위기 탈출 ▲화재위기 탈출 ▲협동위기 탈출 등 다양한 체험프로그램을 이용할 수 있다.

연천학생야영장 안전체험관은 연면적 198㎡, 지상1층 규모의 역시 이달 말 준공을 끝냈다.

최희숙 경기교육청 학교안전기획과장은 "학생들과 교직원이 안전체험교육 참여를 통해 안전의식이 바뀌고, 각종 재난 상황에 스스로 대처하는 능력을 키워 안전한 생활을 습관화할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

