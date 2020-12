[인사]KB손해보험

[아시아경제 오현길 기자] ■승진

<부사장>

▲경영관리부문장 김대현 ▲법인영업부문장 강성훈

■승진

<전무>

▲자동차보험부문장 김민기 ▲개인영업부문장 박청 ▲CPC전략부문장 오영택 ▲GA영업부문장 이공재 ▲방카슈랑스본부장 허봉열

■임원 신규 선임

▲일반보험부문장 전무 백창윤 ▲TC사업본부장 상무 문관웅 ▲소비자보호본부장 상무 문승철 ▲자동차보상본부장 상무 박찬일 ▲자산운용부문장 상무 박효익 ▲충청호남본부장 상무 오명교 ▲경인강원본부장 상무 이계춘 ▲CPC전략본부장 상무 이용무 ▲부산대구본부장 상무 이정찬 ▲정보보호본부장 상무 장세원 ▲수도권GA본부장 상무 정택균 ▲법인영업1본부장 상무 제인태 ▲경영전략본부장 상무 조경희 ▲서울본부장 상무 홍창기

■임원 보직 변경

▲리스크관리본부장 전무 구본욱 ▲디지털사업부문장 전무 인혜원 ▲법인영업3본부장 및 연금사업본부장 상무 김유홍 ▲지방권GA본부장 상무 서홍규 ▲법인영업2본부장 상무 조상경

