[아시아경제 유현석 기자] 프랑스의 피에르 가르뎅이 향년 98세의 나이로 세상을 떠났다. 그는 패션계에서 전설적인 디자이너로 불려왔다.

AFP통신은 29일(현지시간) 가족 발표를 인용해 이같이 보도했다.

