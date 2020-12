개인 국내 증시서 2.5조 순매수…코스피·코스닥 상승 마감

'연고점 경신' 코스닥, 3%대 상승 마감

[아시아경제 이민지 기자] 코스닥지수와 코스피가 모두 상승 마감했다. 코스닥지수는 올해 최고점을 경신하며 3%대 오름세를 기록했다. 코스피는 개인들이 기관과 외국인이 쏟아낸 물량 2조원어치를 고스란히 받아내며 지수를 끌어올렸다.

29일 코스닥지수는 전 거래일 대비 3.28%(30.41포인트) 오른 957.41로 장을 끝마쳤다. 이날 전 거래일보다 0.17%(1.58포인트) 오른 928.58로 개장한 지수는 장중 지난 21일 기록한 954.34를 넘어서며 연고점인 957.48까지 치솟기도 했다.

지수를 끌어올린 것은 개인과 외국인이다. 이날 개인과 외국인은 코스닥시장에서 각각 2612억원, 763억원어치 주식을 샀다. 기관은 홀로 2898억원어치 주식을 팔아치웠다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자가 전 거래일 대비 0.51% 하락한 7만8300원에 거래를 끝냈다. SK하이닉스(0.43%), 삼성바이오로직스(4.18%), 셀트리온(10.08%), 네이버(0.71%), 삼성SDI(7.51%) 등도 올랐다.

배당락일을 맞은 코스피는 이날 장 내내 하락세를 유지했지만 장 막판 오름세로 전환하며 0.4%대 상승 마감을 기록했다. 코스피는 이날 전 거래일보다 0.42%(11.91포인트) 오른 2820.51로 장을 끝마쳤는데 지수를 끌어올린 것은 개인들이다.

이날 개인은 시장에서 2조1980억원어치 주식을 순매수했는데, 기관과 외국인이 각각 1조9723억원, 3137억원 규모로 시장에 내놓은 물량을 고스란히 받아낸 것으로 보인다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어가 전 장대비 6.67% 올랐고 씨젠(12.73%), 알테오젠(16.58%), 에이치엘비(4.70%), 에코프로비엠(2.05%) 등도 오름세를 보였다.

김용구 삼성증권 연구원은 “기관의 매도 물량이 커진 것은 배당락일 출회되는 금융투자의 배당매수차익거래 청산 물량으로 해석된다”며 “금융투자업자는 이달 중 4조원의 코스피200 현물 매수에 나섰지만, 지금 상황을 보면 선물매수·현물매도 포지션이 더 이득이 되기 때문에 매물 출회가 계속될 가능성이 높다”고 말했다.

