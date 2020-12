대구은행 "소상공인 2차 금융지원대출 비대면 접수"

29일부터 앱을 통해 신청가능

[아시아경제 박선미 기자] DGB대구은행은 29일부터 신용보증기금과 연계해 개인사업자 소상공인을 위한 비대면 보증신청 플랫폼인 ‘이지원(Easy-One)보증’ 및 ‘비대면 소상공인 2차 금융지원대출’ 서비스를 실시한다고 밝혔다

기존에는 소상공인들이 바쁜 일과시간 중 관공서를 방문해 대출에 필요한 서류를 발급받아 신용보증기금 영업점에서 보증 신청해야 했지만, 대출신청을 원하는 소상공인은 영업점 방문 없이 대출 및 보증신청은 비대면으로 진행된다.

이지원보증대출인 경우 IM뱅크_기업(앱)에서 대출 및 보증신청하고 최종 보증약정 및 대출약정은 영업점을 방문 해야하며, 소상공인 2차 금융지원대출은 IM뱅크(앱)에 접속해 완전 비대면으로 영업점 방문 없이 대출 이용이 가능하다.

대구은행은 5억원의 특별출연을 통해 이지원보증지원 시 신용보증기금의 보증료 0.2%감면 등 우대보증 사항을 적용해 최대 3년간 지원 받을 수 있어 금융부담을 최소화 했다. 금융지원을 원하는 소상공인 신용보증기금 심사를 거쳐 대출을 신청할 수 있으며, 29일부터 앱을 통해 신청가능하다. 최대 1억원 까지 대출 받을 수 있다. 소상공인 2차 금융지원 대출은 비대면으로 최대 2000만원 까지 지원한다.

대구은행 관계자는 “이번 신용보증기금 비대면 보증 신청 뿐 만 아니라 앞으로도 비대면 금융 트렌드에 발맞춰 기업고객의 편의성을 높이고자 다양한 비대면 상품을 준비 중에 있다”고 말했다.

