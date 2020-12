추미애 법무부장관이 29일 오전 정부서울청사에서 ‘2021년 신년 특별사면’을 발표하고 있다. 법무부는 2021년 새해를 맞아 중소기업인·소상공인 등 서민생계형 형사범, 특별배려(불우) 수형자, 사회적 갈등 사범 등 총 3024명의 특별사면을 오는 31일자로 단행한다고 밝혔다./사진공동취재단

