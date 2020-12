삼성전자, 마이크로 LED TV 사전예약 실시…"각종 혜택·서비스도 제공"

상담부터 배송·설치·사용까지 전담 프로그램 운영

'홈시네마', '셰프컬렉션', '릴렉스' 등 3가지 패키지 중 1가지 증정

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 900 등락률 -1.14% 거래량 17,115,522 전일가 78,700 2020.12.29 11:12 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정'배당락' 코스피, 2800선서 공방…코스닥은 1%대 상승“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 가 지난 10일 공개한 110형 마이크로 LED TV의 사전 예약을 이달 30일부터 내년 1월29일까지 한달 간 진행한다고 29일 밝혔다.

삼성전자는 마이크로 LED TV를 구매하고자 하는 고객이 최상위 프리미엄 제품에 걸맞은 서비스를 경험할 수 있도록 상담부터 배송·설치·사용 등 모든 과정을 전문적으로 관리하는 프로그램을 운영할 예정이다. 상담 예약 고객이 전문 상담 매장을 방문할 때 리무진 에스코트 서비스, 제품 설치 관련 컨설팅을 제공한다. 또한 전담팀이 방문해 설치하고, 7년 무상 보증과 무상 보증 기간 내 총 2회 이동·설치 서비스도 지원한다.

뿐만 아니라 사전 예약 고객은 '홈시네마', '셰프컬렉션', '릴렉스' 등 3가지 패키지 가운데 하나를 선택할 수 있다. 홈시네마 패키지는 프리미엄 빔 프로젝터인 삼성 '더 프리미어(The Premiere)' 고급형 모델과 삼성전자 오디오 브랜드 하만의 'JBL 럭셔리 스피커', ‘누하스’ 안마 의자로 구성돼 있다. 셰프컬렉션 패키지를 선택한 고객들에게는 이탈리아 금속 가공 명가인 데카스텔리와 협업한 ‘삼성 셰프컬렉션 냉장고’ 마레 블루를 증정한다. 릴렉스 패키지를 선택한 고객은 제주도에서 프로골퍼 라운딩을 즐길 수 있는 프로그램을 포함한 항공, 숙박권을 받게 된다.

마이크로 LED TV 110형은 스스로 빛과 색을 모두 내는 진정한 자발광 디스플레이를 적용한 혁신 제품으로, 800만개 이상의 소자를 정밀하게 제어해 화면의 밝기와 색상을 자연 그대로 보여 준다. 독자적인 인공지능 알고리즘을 적용한 ‘마이크로 AI 프로세서’를 탑재돼 장면별 최적화된 밝기와 디테일을 제공하고, 무기물 소재를 사용해 화질 열화나 번인(Burn-in, 화면 잔상) 걱정 없이 오래 사용할 수 있다. 삼성전자는 또 미적 가치를 위해 마이크로 LED TV에 콘텐츠와 스크린, 스크린과 벽의 경계를 없앤 ‘모노리스(Monolith)’ 디자인을 도입했다.

마이크로 LED TV 110형 사전 예약은 전문 콜센터를 통해 안내 받을 수 있으며, 전국 디지털프라자를 비롯한 오프라인 매장에서 신청할 수 있다. 이 제품의 공식 출시는 내년 3월로, 출시 이후 사전 예약 고객부터 순차적으로 배송될 예정이다.

이경준 삼성전자 한국총괄 상무는 "마이크로 LED TV는 현존하는 최고 수준의 디스플레이 기술을 경험할 수 있는 제품"이라며 "사전 예약 고객에게 드리는 고품격 혜택과 함께 마이크로 LED TV가 선사하는 최고의 홈 엔터테인먼트 경험을 누리시길 바란다"고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr