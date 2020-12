KT게임박스, 가입자 10만 돌파..50% 할인 6개월 연장

[아시아경제 구채은 기자] KT의 클라우드 게임 ‘게임박스’의 가입자가 10만명을 돌파했다. KT는 올해까지 진행할 예정이었던 게임박스 월정액 50% 할인 프로모션을 6개월 더 연장하기로 했다.

29일 KT에 따르면 게임박스는 월 4950원(VAT 포함)의 이용료만 내면 110여 종이 넘는 게임들을 무제한으로 즐길 수 있는 구독형 클라우드 게임 서비스다. 스마트폰에 일일이 게임을 설치하지 않아도 스트리밍 방식으로 간편하게 즐길 수 있다. 이달 초에는 기가지니 버전도 출시돼 게임박스 가입자는 모바일, PC, IPTV 등 어느 환경에서도 자유롭게 게임을 이용할 수 있게 됐다.

KT는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 집에서 보내는 시간이 늘어난 고객들의 여가 생활을 위해 당초 올 연말까지 계획된 게임박스 월정액 50% 할인 프로모션을 6개월 더 연장해 2021년 6월 말까지 진행하기로 했다.

게임박스 신규 유료회원 대상 이벤트도 12월 31일까지 진행한다. 이벤트에 응모한 고객들에게 추첨을 통해 LG울트라 기어 노트북(1명), LG 울트라 기어 게이밍 모니터(2명), 갤럭시 버즈 라이브 블랙(3명), 모바일 문화상품권 5천원권(100명)을 제공한다.

홍재상 KT 신규서비스P-TF장(상무)은 “언제 어디서나 쉽고 편리하게 즐길 수 있는 클라우드 게임의 장점 덕분에 게임박스 가입자가 빠르게 늘고 있다”며 “앞으로도 다양한 디바이스를 통해 더 좋은 게임 환경을 마련할 것”이라고 밝혔다.

