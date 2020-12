신한 네오플럭스, 1200억 규모 혁신·소부장 기업 지원 펀드 결성

네오플럭스, 신한금융그룹 편입 이후 그룹사 출자자 참여 첫 펀드 출시

‘신한-네오 마켓 프론티어 투자조합2호’ 1000억 결성, 혁신 생태계 육성 지원

‘신한-네오 소재부품장비 투자조합’ 199억 결성, 소부장 관련 기업 지원

[아시아경제 조강욱 기자] 신한금융그룹은 17번째 자회사인 네오플럭스가 4차산업 기반기술, 바이오·헬스, 그린뉴딜 등 혁신 기술을 보유한 기업과 소재·부품·장비 관련 기업 육성을 위해 1200억원 규모의 블라인드펀드 2건을 결성했다고 29일 밝혔다.

지난 9월 신한금융그룹의 자회사로 편입된 네오플럭스는 신한 GIB사업부문 등 그룹 내 주요 사업라인과 함께 벤처투자와 관련된 다양한 사업을 추진하고 있다.

이번에 결성된 2건의 펀드는 네오플럭스가 신한금융그룹에 편입된 후 신한금융 그룹사들이 펀드출자자로 참여한 첫 번째 사례다.

4차산업 기반기술, 바이오·헬스, 그린뉴딜 등 혁신 기술 보유 기업 투자를 위해 1000억 규모로 결성한 ‘신한-네오 마켓 프론티어 투자조합2호’ 펀드는 핵심투자자로 한국성장금융이 200억 출자에 참여했다. 또 신한 GIB사업부문이 300억원, 신한BNP파리바자산운용이 20억원 등을 투자했다.

이 펀드는 혁신성장 기업의 신주와 구주를 함께 투자하는 하이브리드 방식으로 결성했다. 이를 통해 투자기업의 성장에 필요한 투자금과 기존 주주 구성 재편을 동시에 지원함으로써 유니콘 기업으로 성장하는 과정에서 사업에 더욱 집중할 수 있는 여건을 마련해 줄 것으로 기대된다.

또 소재·부품·장비 분야 기업에 투자할 목적으로 199억원 규모로 결성된 ‘신한-네오 소재부품장비 투자조합’펀드는 한국모태펀드가 핵심투자자로 100억원을 출자했다. 네오플럭스가 20억원, 신한 GIB사업부문이 79억원을 더했다.

이번 협업을 통해 네오플럭스 벤처캐피탈 부문 운용자산(AUM)은 5000억원을 넘어섰고, 총 운용자산 규모는 약 1조원에 달하게 됐다.

네오플럭스 관계자는 "이번 펀드 결성은 네오플럭스가 신한금융에 편입된 이후 우량한 출자사와 그룹의 역량을 결집한 첫 번째 사례라는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 다양한 출자자들과 협업을 통해 시너지를 창출하고 벤처투자 생태계 활성화에 기여해 대한민국 신성장 동력 발굴에 앞장서 나가겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr