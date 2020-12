日서 남아공 변이바이러스 첫 감염자 발생...코로나 변이 공포 확산

영국발 변이 이어 남아공 변이까지 확산 우려

사전조사 데이터 등 전무..."조사와 확인이 더 필요"

[아시아경제 류태민 기자] 일본에서 남아프리카공화국발 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스 감염자가 처음으로 발생했다. 최근 전세계적으로 확산되고 있는 영국발 변이바이러스와 달리 선행 조사가 이뤄진 자료가 전무해 앞으로 코로나19 상황에 어떤 영향을 끼칠지 관심이 주목되고 있다.

28일 일본 NHK·지지통신 등 현지 언론들에 따르면 남아공에 체류했던 30대 여성이 코로나19 변이바이러스에 감염됐다. 이 여성은 지난 19일 나리타공항을 통해 입국했으며 현재까지 별다른 코로나19 증상은 없지만 입국 당시 공항 검역소에서 검사한 결과 남아공발 변이 바이러스가 확인된 것으로 알려졌다. 해당 여성은 바로 격리 조치에 들어가 밀접 접촉한 사람은 없다고 NHK는 전했다.

일본에서 남아공발 변이 바이러스가 발견된 건 이번이 처음이다. 지난 25일 영국 변이바이러스 감염이 확인된 데 이어 또 다른 변이바이러스까지 검출되면서 방역당국이 긴장하고 있다. 일본 내 전문가들은 남아공 변이의 경우 사전 조사된 자료가 거의 없다보니 앞으로 조사가 더 필요하다는 입장이다. 일본 국립감염증연구소 와키타 다카시 소장은 기자 회견에서 “감염성이 높을 가능성이 있지만, 현재로선 데이터로 나타나지는 않는다. 앞으로도 주목해야 한다”고 말했다.

일본 후생노동성에 따르면 이달 1일부터 24일 사이 하네다 공항을 통해 입국한 이들 중 6명이 변이 바이러스 감염자로 확인됐다. 24일 도착한 남성을 제외한 5명은 증상이 없으며, 이들과 밀접 접촉한 사람은 없는 것으로 알려졌다. 이들까지 합쳐 지금까지 확인된 일본 내 변이 바이러스 감염자는 총 15명으로 늘어났다. 영국발 바이러스 감염자가 14명, 남아공발 변이 바이러스 감염자는 1명이다.

앞서 전날 일본 정부는 변이 바이러스의 유입을 막기위해 이날부터 내년 1월말까지 외국인 신규 입국을 전면 금지하기로 했다. 일본인이나 일본 거주 외국인이 단기 해외 출장 후 귀국이나 재입국 시 조건부로 2주 동안 자가 격리를 면제하는 입국 제한완화 특례조치도 이날부터 내년 1월 말까지 중단하기로 했다. 다만 한국·중국 등 11개 국가와 합의한 ‘비즈니스 트랙’ 왕래는 계속 이어가기로 했다.

