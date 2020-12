[아시아경제 정동훈 기자] 28일 오후 9시7분께 서울 서대문구 한 아파트 1층에서 불이 나 주민 등 140여명이 대피하는 소동이 빚어졌다.

29일 경찰과 소방 등에 따르면 전날 불은 1층의 한 집에서 시작돼 신고가 접수된 지 1시간20여분만인 오후 10시31분에 완진됐다.

이 집에 거주하던 80대 남성 A씨는 "방 안에서 전기난로를 피우고 열기가 분산되는 것을 막기 위해 주변에 이불을 쌓아뒀다가 잠든 뒤 일어나보니 불이 나 있었다"고 진술한 것으로 전해졌다.

인명피해는 없었으나 주민 14명이 연기를 흡입했고 이 중 9명은 병원으로 이송됐다.

불이 났던 아파트 1층 일부가 소실돼 소방서 추산 7350여만원의 재산 피해가 발생했다. 다행히 불은 다른 집으로는 번지지 않은 것으로 파악됐다.

소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

