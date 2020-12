당일배송 힘주는 G마켓·옥션…스마일클럽은 3천원 할인

오는 31일까지 연말맞이 '당일배송 프로모션'

[아시아경제 차민영 기자] 이베이코리아는 G마켓과 옥션을 통해 오는 31일까지 연말맞이 '당일배송 프로모션'을 열고 식재료, 생필품 등을 할인 판매한다고 29일 밝혔다. 프리미엄 멤버십 '스마일클럽'에게는 매일 할인쿠폰을 제공한다.

이번 행사는 최근 사회적 거리두기가 강화되면서 직접 마트에서 장을 보기 어려운 고객을 위해 마련했다. G마켓과 옥션 당일배송관에서는 롯데프레시, GS프레시몰, 홈플러스 상품을 만나볼 수 있다.

G마켓은 '스마일클럽의 연말 장보기' 기획관을 열고, 다양한 할인 혜택을 선보인다. 스마일클럽을 대상으로 매일 당일배송 3000원 할인쿠폰을 제공한다. 1만원 이상의 당일배송 상품을 구입할 경우 적용된다. 양념소LA식갈비, 호주산 냉장우찜갈비, 철원오대쌀, 곡물비육척아이롤 구이용, 조생밀감제주, 맛있는오뚜기밥 등이 주요 품목이다.

당일배송 첫 이용 고객을 위한 웰컴쿠폰도 아이디당 1회 발급한다. 단골 고객을 위해서는 당일배송과 스마일배송(익일배송) 상품 구매 시 프리퀀시를 발급, 각 3개씩 총 6개의 스티커를 모으면 현금처럼 사용 가능한 스마일캐시 5000원도 제공한다.

옥션도 ‘홈플러스 마트직송’ 프로모션을 열고 스마일클럽 회원에게 매일 3000원 할인쿠폰을 제공한다. 행사를 통해 신선식품, 건강식품, 생필품 등 200여개의 홈플러스 상품을 선보인다. 대표 상품은 달콤설향딸기, 고당도 타이벡밀감, 제주생물갈치, 고려은단 비타민C 등이다. 물티슈, 미용티슈, 마스크 같은 생필품도 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

유두호 이베이코리아 스마일마케팅실장은 "최근 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가 증가하면서 제품을 바로 받을 수 있는 당일배송 수요가 급증하고 있다"며 "가족끼리 즐기는 홈파티, 송년회 등이 있는 올해 마지막 주를 맞아 당일배송 이용량이 더욱 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.

