성남시, 2018~19년 '시정백서' 발간

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 시정에 대한 시민의 이해를 높이고 지역발전 방향의 기초자료로 활용하기 위해 '2018~2019년 시정백서'를 발간했다.

총 1700쪽의 백서는 ▲제1부 시정의 일반현황 ▲제2부 2018~2019년 시정성과 및 2020년 시정 운영 방향 ▲제3부 분야별 주요 업무 및 전망 ▲제4부 시의회 ▲제5부 공사와 출연기관 ▲제6부 유관기관 행정 ▲제7부 시정자료로 구성됐다.

특히 백서는 온라인 시민청원제 '행복소통청원' 도입, 전국 최초 아동수당 플러스 사업, 어린이 식당이 있는 다함께 돌봄센터 설치 운영, 아시아실리콘밸리 성남 프로젝트, 전국 최초로 관제공역 내 드론 시험비행장 조성, 성남시의료원 건립과 공공의료 서비스 강화, 성남형 버스 준공영제 시행 등의 시정성과를 담고 있다.

백서는 성남의 태동이 된 광주대단지 사건(8ㆍ10성남항쟁)도 다루고 있다.

시는 백서를 B5 크기의 책자 450권, 전자책(e-book) CD 200장으로 제작해 공공기관 등에 비치했다.

시 관계자는 "관심 있는 시민 모두 시정백서를 열람할 수 있도록 28일 성남시 홈페이지에 공개했다"고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr