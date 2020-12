총 2042개 운영 중



[아시아경제 이현주 기자] 학생들에게 무료로 진로 체험 기회를 제공하는 '교육기부 진로체험 인증기관'이 추가로 선정됐다.

교육부와 대한상공회의소는 제2차 인증기관으로 선정된 322개를 29일 발표했다.

인증기관은 407개 신청기관 중 3단계 심사를 거쳐 선정됐다. 2차 선정된 기관을 포함하면 총 2042개가 현재 운영 중이다.

이번 인증기관은 인공지능, 빅데이터, 지능형 농장, 코딩 등 신산업 분야와 관련된 기관들도 포함됐다. 또 교육부가 인증기관이 없는 지역을 찾아가 현장 방문 상담을 실시한 결과 전국의 모든 지역(기초지자체 단위)에서 인증 기관이 운영되고 있다.

진로 체험을 희망하는 학교는 홈페이지를 통해 체험 프로그램을 신청하면 된다.

