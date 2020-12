서울시민이 뽑은 내년도 경제이슈 1위 '청년실업·고용문제'

서울연구원, 2위는 생활물가·3위는 코로나19 관련

소비자태도지수 89.4로 소폭 상승 … 주택 구입태도지수는 2분기 연속 하락

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 소비위축과 경기침체 등의 영향으로 내년 청년실업과 고용문제가 가장 큰 경제 이슈가 될 것으로 보인다.

27일 서울연구원이 서울시내 1200가구를 대상으로 설문 조사한 결과, 응답자의 24.1%가 내년 경제 이슈로 '청년실업 및 고용문제'를 선택했다. 이어 '생활물가(10.6%)', '코로나19 관련(10.2%)', '소비심리 및 내수경기(9.6%)', '전월세 가격 인상(7.6%)', '자영업자 등 소상공인 문제(6.3%)' 등의 순이었다.

주요 경제 이슈에 대해 개선을 전망하는 점수는 모두 기준치(100)보다 낮은 것으로 조사됐다. 시민들 대다수가 이같은 문제가 내년에도 크게 개선되기 어려울 것으로 보고 있는 셈이다.

개선 전망 점수가 가장 높은 경제 이슈는 '주식시장(86.1점)'이었으며, 이어 '가계소득(71.5점)', '청년실업·고용(71.3점)', '소비심리·내수경기(70.7점)', '코로나19 관련(68.9점)', '생활물가(65.5점)' 등의 순이었다. '저출산 및 고령화 문제'는 50.0점으로 개선이 가장 힘들 것으로 예상됐다.

올해 4분기 서울시민의 체감경기를 대표하는 '소비자태도지수'는 89.4로 전 분기 대비 1.5포인트 증가한 것으로 나타났다.

'순자산지수'는 하락했으나 '고용상황전망지수'는 상승했고, '소비자태도지수'는 코로나19 3차 대유행이 지속된다면 당분간 기준치(100)에 미치지 못할 것으로 예상됐다.

소비자태도지수의 구성 요소 중 하나인 '현재생활형편지수'는 지난 분기보다 1.4포인트 상승한 75.8을 기록했다. '미래생활형편지수'도 전 분기 대비 0.7포인트 상승한 93.9이었다. 코로나19 백신 개발에 따른 경제활동 정상화에 대한 기대감, 가계소득 증가, 보유자산 가치 상승 등의 이유로 1년 후 생활 형편이 호전될 것으로 보는 가구가 늘어났기 때문이다.

2020년 4분기 서울시민의 '내구재 구입태도지수'는 전 분기 대비 2.2포인트 상승한 81.2인 반면, '주택 구입태도지수'는 전 분기 대비 2.7포인트 감소한 55.8로 지난 3분기에 이어 연속 하락했다.

