부작용 논란에도…주요국 백신 셋 중 하나는 아스트라제네카

[아시아경제 조현의 기자] 미국, 영국, 인도 등 주요 12개국에서 확보한 신종 코로나바이러스감염증 백신 셋 중 하나는 아스트라제네카인 것으로 나타났다.

27일 신현영 더불어민주당 의원이 보건복지부에서 제출받은 자료에 따르면 주요 12개국이 확보한 총 코로나19 백신은 약 50억6000만 도즈다.

제조사별로 보면 아스트라제네카가 18억5000만 도즈(36.6%)로 가장 많다. 이어 노바백스 12.9억 도즈(25.4%), 화이자 6.2억 도즈(12.2%), 사노피-GSK 5.3억 도즈(10.5%), 얀센 3.9억 도즈(7.7%), 모더나 3.8억 도즈(7.6%) 순이었다.

화이자와 모더나 백신을 가장 먼저 승인한 미국도 전체 물량 가운데 두 백신이 차지하는 비율은 20% 수준으로 나타났다. 유럽연합(EU)은 34%, 영국도 15%에 그쳤다.

화이자와 모더나의 비율이 낮은 이유는 mRNA 백신이 승인은 가장 먼저 났지만 실제 생산량에는 한계가 있기 때문으로 보인다. 외신에 따르면 미국과 영국 등도 일반 시민 대상 접종은 아스트라제네카와 노바백스 등을 통해 진행될 예정이고 확보한 물량도 아스트라제네카가 제일 많은 상황이다.

신 의원은 "화이자나 모더나 백신을 조금 더 일찍 확보했다면 좋았을 것이라는 아쉬움은 있지만 아스트라제네카와 같이 안정성 높은 벡터 백신을 많이 확보한 정부의 판단에는 합리적인 근거가 있다고 볼 수 있다"며 "전 세계 주요 국가의 백신 확보 현황을 보면 우리뿐만 아니라 다른 나라 역시 비슷한 판단과 준비를 하고 있다는 것을 알 수 있다"고 했다.

그러면서 "앞으로 백신 물량 확보와 계약 체결도 중요하지만 콜드체인 체계 구축과 접종 기관 준비, 우선접종 순위 결정, 이상사례 발생 시 의료적 대응과 보상체계 마련 등 훨씬 더 중요한 문제가 산적해 있다"며 "백신이 실제 한국에 들어왔을 때 빠르고 효율적이면서 안정적으로 접종이 이뤄질 수 있도록 정부는 물론 여야가 힘을 합해 여건을 마련해야 한다"고 강조했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr