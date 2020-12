바이든 "추가 부양책 서명 미룰 경우 파괴적 결과 초래"

[아시아경제 권재희 기자] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 26일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령을 향해 의회를 통과한 추가 경기부양책 서명을 계속 미룰 경우 파괴적 결과를 초래할 것이라고 경고하며 조속한 서명을 촉구했다.

이날 주요 외신에 따르면 바이든 당선인은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 경기부양책 서명의 필요성을 강조하는 성명을 내고 이같이 밝혔다.

바이든 당선인은 "크리스마스 다음 날이지만, 수백만 명의 가족은 의회에서 압도적 다수의 초당적 지지로 승인된 경기부양 법안에 트럼프 대통령이 서명하지 않았기 때문에 생계를 유지할 수 있을지 알지 못한다"고 비판했다.

이어 바이든 당선인은 "이러한 책임의 포기에는 파괴적인 결과가 있다"며 약 1000만 명의 미국인이 실업 보험 혜택을 잃고, 며칠 안에 정부 지원금이 만료돼 군의 필수 서비스와 급여가 위험에 처하며, 수백만 명이 강제 퇴거 위험에 놓일 것"이라고 말했다.

그는 "서명 지연으로 많은 중소기업이 필요한 지원을 받지 못해 살아남지 못할 것이며 국민이 빨리 받아야 할 현금 지급도 지연된다"고 지적했다. 또 백신을 배포하고 투여할 자금도 필요하다고 말했다.

바이든 당선인은 "이 법안은 중대하다"며 "지금 법으로 서명돼야 한다"고 강조했다. 그는 "이 법안은 경제를 되살리고 코로나19 대유행을 억제하기 위해 새해에 취해야 할 더 많은 조치의 첫 단계이자 착수금"이라고 지적했다.

의회는 21일 코로나19 대응을 위한 약 8920억 달러(약 988조4000억 원) 규모의 부양안과 1조4000억 달러(약 1551조 원)의 연방정부 2021회계연도 예산안을 처리했다.

그러나 트럼프 대통령은 부양책에 코로나19와 무관한 항목이 많다면서 불필요한 지출을 줄이고 현금 지급은 늘리라며 법안 수정을 요구했고, 아직 서명하지 않고 있는 상황이다.

