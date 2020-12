서울 중구, 식품접객업소 체온계 8700여 개 배부

일상 속 방역 한층 강화 코로나19에 관한 경각심 일깨우는 취지

[아시아경제 박종일 기자] 서울·경기·인천이 23일 0시부터 다음달 3일 24시까지 5명 이상 집합 금지 행정명령을 발동하는 등 코로나19 폭증세에 대비해 철통 방역 강화에 나섰다.

서울 중구(구청장 서양호)도 이에 발맞춰 방역을 한층 강화하는 한편 주민 스스로 참여 가능한 일상 속 방역을 꼼꼼히 챙기고 나섰다.

이를 위한 한 방법으로 중구는 지역내 식품접객업소에 비접촉식 체온계를 23일부터 배부했다.

코로나19 확산을 방지하기 위해 방문 손님은 물론 점주, 점원들도 하루 한 번 이상 체온을 확인하는 등 방역 수칙을 철저히 준수하며 최근 상황에 대한 경각심을 갖자는 취지다.

배부대상은 중구에 소재하고 있는 일반(휴게)음식점, 제과점 등 식품접객업소 8700여곳이다.

배부는 23일부터 동별로 순차적으로 관할 해당업소에 배부한다. 체온계 배부관련 궁금한 점은 각 업체가 소재하고 있는 관할 동주민센터로 문의하면 된다.

서양호 중구청장은 "자율적이고 책임감 있는 방역 인식이 자리 잡을 수 있도록 행정력을 집중해 주민이 안전한 중구를 만들기 위해 끝까지 최선을 다할 것"이라며 "코로나19 위기 극복을 위해 사적모임 자제, 개인방역수칙 등에 다같이 참여해 주시길 부탁드린다"고 전했다.

한편, 구는 일상 방역 강화와 함께 코로나19 무증상 확진자를 선별하기 위해 서울역, 약수동주민센터, 서울광장 앞에 임시 선별 검사소를 설치하는 한편 전통시장, 다중이용시설, 체육시설 등에 대한 시설 점검을 강화함으로써 코로나19 확산 방지에 총력을 기울이고 있다.

