서울시의회, 린글로벌테크 등과 함께 취약계층 마스크 등 56만개 지원

김인호 서울시의회 의장 24일 오전 10시 30분 의정접견실에서 기부전달식 개최...린글로벌테크 및 뮤지컬 배우 정선아, 코로나 방역취약계층을 위해 김호중 마스크 등 방역용품 3억2500만원 상당 서울사회복지공동모금회에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회(의장 김인호)가 김호중 마스크 브랜드 린글로벌테크 및 뮤지컬 배우 정선아와 함께 방역취약계층의 안전과 건강을 위해 마스크 50만장 및 손소독제 6만개를 지원한다.

서울시의회는 코로나 취약계층을 위한 방역용품 기부전달식을 린글로벌테크, 뮤지컬 배우 정선아, 서울사회복지공동모금회와 함께 24일 오전 10시30분 시의회 의장실에서 개최했다.

이날 행사에는 김인호 서울시의회 의장, 박승철 린글로벌테크 대표, 정선아 뮤지컬 배우, 김용희 서울사회복지공동모금회 사무처장 등이 참석했다.

이번 행사는 린글로벌테크와 뮤지컬 배우 정선아가 코로나 방역에 기여하기 위해 마스크와 손소독제 등 방역용품 기부 의사를 서울시의회 측에 밝힘으로써 추진됐다.

린글로벌테크는 우수한 기술력과 높은 신뢰도를 바탕으로 체온계·마스크 등을 생산하는 업체다. 평소 자사 마스크 모델인 트로트 가수 김호중과 함께 다양한 사회공헌사업을 펼치고 있다.

뮤지컬 배우 정선아는 2002년 뮤지컬 ‘렌트’로 데뷔한 이후 '뮤지컬계 비욘세'라 불리며, 다양한 작품에서 주연으로 출연, 관객들에게 많은 사랑을 받고 있다.

기부된 방역용품은 서울사회복지공동모금회를 통해 서울시 내 저소득층 등 코로나 방역취약계층에게 전달될 예정이다.

행사에 참석한 박승철 린글로벌테크 대표는 “크리스마스 이브를 맞아 코로나 재확산으로 인해 주변 이웃들이 도움이 필요하다는 소식에 곧바로 지원을 결심했다. 오늘 기부한 방역용품이 코로나19 극복에 조금이라도 도움이 되기를 바란다”며 기부 이유를 밝혔다.

정선아 배우는 “추운 겨울과 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있을 이웃들에게 따뜻한 보탬이 되고 싶다. 오늘의 나눔이 더 큰 나눔으로 이어지는 계기가 되길 바란다”고 기부 소감을 전했다.

김용희 서울사회복지공동모금회 사무처장은 “이번 기부로 방역 취약계층이 코로나19를 이겨내는 데 도움이 되길 바라며, 서울 사랑의 열매는 앞으로도 어려운 이웃들에게 필요한 물품이 지원될 수 있도록 다양한 사회공헌사업을 추진해 나가겠다”고 말했다.

김인호 의장은 “오늘 기부해주신 마스크 및 손소독제가 서울시 방역취약계층의 안전과 건강을 지키는데 매우 유용하게 사용될 것”이라며 “코로나 극복에 마음을 모아준 린글로벌테크 임직원 및 정선아 배우께 진심으로 감사드리며, 서울시의회는 앞으로도 다양한 민관협력을 통해 코로나19방역과 민생 안전에 최선을 다하겠다”고 전했다.

