스키장 막히자 에버랜드 '북적'?…정부 비웃는 '오늘 자 에버랜드 풍경'

[아시아경제 최은영 기자] 정부의 연말연시 특별방역 대책이 24일부터 오는 1월 3일까지 이어져 스키장 등 겨울 스포츠 시설이 운영을 중단한 가운데 온라인 커뮤니티 상에는 '북새통을 이룬' 놀이공원 풍경이 공유됐다.

29일 트위터 등 각종 온라인 커뮤니티에서는 '오늘 자 에버랜드 풍경이라고 한다'라는 문구와 사진이 공유되며 화제가 됐다.

사진에는 마스크와 두꺼운 외투를 착용한 채 밀집해있는 사람들의 모습이 담겨있었다. 넓은 광장에 빽빽이 모인 사진 속 모습은 정부의 1m 거리두기 권고, 5인 이상 집합 금지 등이 무색할 정도였다.

이 사진이 정말 크리스마스에 에버랜드에서 찍힌 것인지는 정확하지 않다. 그러나 정부의 특별방역 대책에 정작 놀이동산 등이 제외되면서 온라인상에서는 "언제, 뭐가 터져도 전혀 이상하지 않다"는 우려의 목소리가 커지고 있다.

한 누리꾼은 "스키장은 막고 에버랜드는 안 막는 것이냐", "안 다니는 사람들이 바보로 느껴진다", "환장의 나라 에버랜드" 등의 반응을 보였다.

한편 에버랜드는 성탄절인 오늘 오전 10시부터 오후 8시까지 운영했다. 특별 방역 대책 기간에도 정상 운영하고 있다. 24일부터 스키장 등 겨울 스포츠 시설이 운영 중단된 것과는 대조적이다. 정부가 내놓은 연말연시 특별방역 대책 영업정지 대상에서 놀이동산과 테마파크 등은 제외된 것이다.

다만 사회적 거리두기에 동참하는 차원에서 매표 및 정문 게이트 입장 시 일정 간격을 두고 줄을 서도록 안내하고 있다. 37.5도 이상이거나 마스크를 착용하지 않은 고객에 대해서는 입장을 제한하고 있으며 파크 입장 시 정보수집·게임장이나 공연장 등 입장 시 명부 작성도 필수적으로 행해진다.

