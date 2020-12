주호영 "文 사과, 사과 아닌 비문"

[아시아경제 박형수 기자] 윤석열 검찰총장 징계 논란과 관련해 문재인 대통령이 사과한 가운데 주호영 국민의힘 원내대표가 '글이 아닌 글'이라고 비난했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 25일 페이스북을 통해 "'사과'라는 단어만 담았을 뿐, 도대체 무슨 생각을 하고 있는지 알 수 없는 '비문'"이라고 밝혔다.

이어 "문 대통령은 정권을 향하는 검찰 수사를 막아보려고 윤 총장을 잘라내려 했지만 아쉽게도 법원 때문에 실패했다"며 "문 대통령은 법원의 결정에 승복하지 않고 오히려 자신의 오기를 드러내고 있다"고 했다.

주 원내대표는 또 "문 대통령은 검찰개혁을 차질 없이 추진해 나가야 한다고 강조했다"며 "추 장관을 앞세워 검찰개혁을 명목으로 검찰 무력화를 탱크처럼 밀어붙인 문 대통령이 어떤 '검찰 개혁'을 생각하고 있는 걸까 궁금하다"고 했다.

이어서 "문 대통령의 마지막 반격은 공수처 출범"이라며 "불법 탈법적 윤석열 몰아내기에 앞장섰던 추미애씨가 오는 28일 또 입맛에 맞는 공수처장을 내리꽂으려고 국회로 온다"고 지적했다.

추 장관을 향해 "공인으로서의 염치가 한 톨이라도 남아 있다면, 검찰개혁 운운하면서 국회 나오지 마시라"고 했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr