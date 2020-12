[인사]BNK경남은행

◇ 1급 승진 (7명)

▲ IT기획부 부장 임정택 ▲ 강남금융센터 금융센터장 박상호 ▲ 마케팅추진부 부장 최명희 ▲ 인사부 부장 박재노 ▲ 자금부 부장 김창효 ▲ 전략기획부 부장 이창우 ▲ 팔용동지점 지점장 안승호

◇ 2급 승진 (14명)

▲ IT개발부 부장 이영수 ▲ 대송지점 지점장 김영혁 ▲ 리스크관리부 부장 백은권 ▲ 마산자유무역지점 지점장 김형수 ▲ 병영지점 지점장 김상철 ▲ 부산영업부 부장 배정한 ▲ 사상지점 지점장 최진권 ▲ 석동지점 지점장 박윤호 ▲ 외동기업금융지점 지점장 박성훈 ▲ 외환사업부 부장 김상원 ▲ 장유지점 지점장 이창근 ▲ 중리금융센터 금융센터장 정종태 ▲ 중소기업지원센터지점 지점장 장은중 ▲ 진주시청지점 지점장 진영준

◇ 3급 승진 (19명)

▲ 강서지점 선임CMO 이정훈 ▲ 내외동지점 선임CMO 박진용 ▲ 디지털전략부 부부장 나성준 ▲ 마케팅추진부 부부장 최석태 ▲ 명곡금융센터 부지점장 이정애 ▲ 봉곡동지점 부지점장 정덕순 ▲ 부산영업부 부지점장 구종선 ▲ 서성동지점 선임PB 이수민 ▲ 석동지점 부지점장 박찬호 ▲ 여신관리부 선임관리역 김성일 ▲ 영업부 선임CMO 허성민 ▲ 우정동금융센터 선임PB 이수영 ▲ 장유지점 부지점장 박혜철 ▲ 창원대로금융센터 선임CMO 박지현 ▲ 채널운영부 부부장 김상식 ▲ 카드사업부 부부장 성지헌 ▲ 투자금융1부 부부장 김현배 ▲ 투자금융2부 부부장 이재준 ▲ 학성지점 선임PB 하성희

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr