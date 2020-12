[아시아경제 박형수 기자] 충남 예산의 육용종계 농장에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 의심신고가 들어왔다.

조류인플루엔자 중앙사고수습본부(중수본)는 25일 해당 농장으로부터 폐사가 증가한다는 신고를 받고 충남 동물위생시험소에서 간이 검사를 한 결과 양성으로 확인됐다.

현재 정밀검사를 진행하고 있다. 고병원성 여부는 1∼3일 후 나올 예정이다.

중수본은 초동대응팀을 현장에 파견해 해당 농장 출입을 통제하고 역학조사를 진행했다. 반경 10㎞ 내 농장에 대한 이동제한과 예찰·검사도 하고 있다.

