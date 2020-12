영국 코로나19 변이 전파력 56% 더 높아

[아시아경제 박형수 기자] 영국에서 확산하는 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 변종 바이러스가 기존 바이러스보다 전염성이 약 56% 더 강하다는 연구 결과가 나왔다.

25일 주요 외신에 따르면 런던열대의학대학원 산하 '감염병의 수학적 모델링 센터'의 분석 결과 지난달 잉글랜드 남동부에서 발견한 코로나19 변종 바이러스의 전파력은 기존 바이러스보다 약 56%가량 강한 것으로 추정했다.

센터는 영국에서 현재와 같은 제한 조치가 이어진다 하더라도 변종 바이러스 전염력이 높기 때문에 입원환자와 사망자가 늘어날 수 있다고 우려했다.

센터는 감염 확산을 막기 위해 백신 배포 속도를 높여야 한다고 지적했다.

영국 보건당국에 따르면 영국에서 발견한 바이러스 변이에 대해 전문가들은 코로나19 바이러스 표면에 있는 스파이크 단백질에 변이가 일어난 것으로 보고 있다.

바이러스가 침투할 수 있도록 하는 쇠뿔 모양의 돌기인 스파이크 단백질은 인체 세포의 ACE-2 수용체와 결합한다. 변이는 스파이크 단백질이 ACE-2 수용체와 더욱 쉽게 결합하도록 변하면서 전파력이 높아진 것으로 추정된다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr