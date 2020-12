"들어가지 말라고 줄 쳐놨는데..." 선 넘은 해맞이 관광객에 '부글부글'

[아시아경제 나한아 기자] 연말연시 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 특별방역 대책으로 내년 1월 3일까지 주요 관광명소가 폐쇄된 가운데 강릉 해변을 찾은 일부 관광객들이 통제선을 넘어 해돋이를 구경해 논란이 되고 있다.

25일 페이스북 페이지 '강릉시 대신 전해드립니다'에는 사람들이 폐쇄된 영진해변의 통제선을 넘어 들어간 모습이 올라왔다.

작성자는 "들어가지 말라고 줄까지 쳐놨는데 굳이 들어가서 사진 찍는 사람들을 보면 대단하다는 생각이 든다"라며 "들어가지 말라고 하면 들어가지 마시고 강릉에 오지 마시라. 강릉은 지금 위기"라고 호소했다.

이를 본 누리꾼은 댓글에서 "경포는 통제하는 사람이 있어서 안 들어가지만 강문부터 안목까지 통제라인 안 쳐져 있는 곳은 여전히 사람들이 들어가거나 낚시하고 있다"라고 지적했다.

또 "우리는 나가는 거 못해서 안 나가는 줄 아나", "코로나 퍼지면 다른 사람 탓 할 거면서 왜 나가는 건지", "우리 가게 앞 해변에 사람 정말 많다" 등 우려의 반응을 보였다.

앞서 정부는 연말연시 특별방역 강화 조치에 따라 지난 24일부터 강원 동해안 해맞이 명소를 폐쇄했다.

강릉시는 정동진과 경포해변을 비롯해 주문진과 안목, 강문, 연곡해변 등 6개 해변의 출입을 전면 통제하며 출입 통제 요원을 배치했다. 하지만 주요 해변과 달리 소규모 해변은 아직 단속이 미미한 상황이다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr