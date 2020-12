유례없는 코로나 성탄절…'고요한 밤' 속 일부는 일탈행위

크리스마스 도심 곳곳 예년과 다르게 조용

밤부터 일부 장소 인파 몰릴수도

성탄절 전후로 일탈행위도 잇따라

[아시아경제 송승윤 기자] 정부가 성탄절과 연말연시를 대비해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 강화 특별대책을 시행하면서 이번 성탄절은 유례없이 조용한 분위기 속에 지나갈 전망이다. 반면 크리스마스를 전후로 집합금지 명령을 어기고 영업을 강행하거나 방역수칙을 준수하지 않는 등 크고 작은 일탈행위도 잇따르고 있다.

성탄절인 25일 서울을 비롯해 인천, 경기 등 수도권 대부분의 도심은 인파가 줄어든 모습이 확연했다. 예년 같으면 사람들의 발걸음이 끊이지 않았을 장소들도 눈에 띄게 한산한 모습이었다. 성탄절을 기념해 열리는 성당과 교회 행사 등도 대부분 비대면으로 진행됐다. 현재까진 비교적 차분한 성탄절 분위기가 이어지고 있지만 크리스마스 분위기가 무르익는 이날 밤부터는 예년처럼 일부 장소에 사람들이 몰릴 가능성도 제기된다. 대형 쇼핑몰 등 일부 실내 장소는 사람들이 서서히 몰리면서 북적일 조짐을 보이고 있다. 일부 유명 레스토랑과 숙박업소 등은 이미 이날 예약이 꽉 찬 상태다.

실제로 크리스마스 이브인 전날 오후 서울 일대 도심을 비롯한 수도권 번화가 식당가 등에는 평소 수준은 아니어도 모여든 인파가 적지 않았다. 장난감 가게 등도 자녀의 선물을 사러 온 손님들이 몰리며 혼잡한 모습을 보였다.

성탄절 전후로 곳곳에서 방역수칙이나 행정명령을 어겼다가 적발되는 사례도 잇따르고 있다. 행정명령 시행 첫날인 23일 서울 강남구 논현동 한 아파트에선 집에 모여 술을 마시던 청소년 6명이 경찰에 적발됐다. 이들 중 1명은 조사를 위해 이동한 파출소에서 "마스크를 쓰라"는 경찰의 지적에 반발해 파출소 문을 부쉈다가 공용물건 손상 혐의로 입건됐다.

지난 22일엔 서울 송파구 한 유흥주점이 몰래 영업을 하다가 적발돼 업주와 종업원 9명, 손님 17명 등 총 27명이 감염병예방법 등 위반 혐의로 입건되기도 했다. 전국적으로 이와 비슷한 사례가 계속 나오고 있다.

5인 이상 모임을 강행하거나 사람이 몰리는 파티 등을 열려는 움직임도 포착된다. 일부 유흥 관련 온라인 커뮤니티나 오픈 채팅방 등에선 성탄절 전부터 수도권을 피해 상대적으로 방역이 느슨한 지방으로 가 파티를 하자거나 함께 만나서 놀 사람을 구한다는 내용의 글이 올라오기도 했다. 클럽 MD(영업 직원)로 추정되는 이가 불특정 다수에게 "크리스마스 이브인 24일부터 사흘간 양양에서 클럽을 오픈한다"는 내용의 카카오톡 메시지를 보낸 사실이 알려지면서 논란이 되기도 했다.

서울과 인천, 경기 등 수도권에선 지난 23일부터 내년 1월 3일까지 5인 이상의 사적 모임을 금지하는 내용의 행정명령이 발동됐다. 이 조치는 24일부터 전국의 식당으로 확대됐다. 겨울 스포츠시설의 운영도 중단됐으며 전국의 해돋이 명소도 일시 폐쇄될 예정이다. 정부는 이런 특별방역 대책으로 코로나19 확산세를 최대한 저지할 계획이다.

한편 방대본에 따르면 성탄절 당일인 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 1241명으로 집계됐다. 이는 국내 코로나19 첫 확진자가 발생한 지난 1월 20일 이후 최다 기록이다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr