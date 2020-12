[아시아경제 박형수 기자] 윤석열 검찰총장의 징계 논란과 관련해 문재인 대통령이 사과한 가운데 국민의힘은 아전인수식의 안 하느니만 못한 사과라고 비난했다.

김은혜 대변인은 25일 "대통령의 사과, 지금이라도 다행으로 생각한다"면서도 "아전인수식 사과에 국민은 더욱 혼란스럽다"고 했다.

그는 이어 "추미애 장관에 대한 마음의 빚인가, 아니면 대통령의 말을 믿고 살아있는 권력을 수사한 윤 총장에 대한 분노인가"라고 꼬집었다.

아울러 "검찰 장악에 박차를 가하겠다는 의지와 다짐으로 읽힌다"며 "차라리 안 하는 게 더 나았을 사과"라고 했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr