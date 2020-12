문체부·행안부 등 세종시 공무원 잇따라 코로나19 확진

[아시아경제 박형수 기자] 세종시에서 근무하는 행정안전부 소속 공무원에 이어 문화체육관광부 소속 공무원도 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

25일 정부청사관리본부에 따르면 정부세종청사 15동 2층에 근무하는 문체부 소속 A주무관이 코로나19에 감염됐다.

해당 공무원 배우자가 전날 확진 판정을 받자 A 주무관도 검체 검사를 받았고 이날 양성 통보를 받았다.

그는 지난 21일 오후부터 23일 서울로 출장을 다녀왔으며, 24일 오전까지 세종청사 사무실에서 근무했다.

청사관리본부는 25일 A주무관 소속 부서 사무실과 공용공간을 소독했다. 14동과 15동 간 연결통로를 차단했다.

해당 부서 직원들은 자택에서 대기하도록 했으며 세종시와 협의해 26일 해당 층 근무 직원 전체를 대상으로 검체 검사를 시행하기로 했다.

앞서 전날에는 세종시 어진동 행안부 제1별관 8층에 근무하는 B주무관이 코로나19 확진 판정을 받았다. 건물을 폐쇄하고 소독 등 긴급 방역조치를 했다.

행안부는 KT&G 건물 4∼8층을 임차해 제1별관으로 사용하고 있다. 본관의 재난안전관리본부를 제외한 나머지 지역·행정 관련 조직 대부분이 입주해 있다. 8층 근무자는 약 250명에 달한다.

행안부는 제1별관 근무자 중 8층 근무자는 반드시 검체 검사를 받도록 하고 나머지 직원들에 대해서도 검사를 받으라고 권고했다. 별관청사 내 미화·시설관리·보안요원들도 검사를 받도록 했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr