'코로나 변이'에 비상 걸린 영국 "전국 봉쇄령 가능성 배제 못해"

[아시아경제 나한아 기자] 보리스 존슨 영국 총리가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 재확산하자 전국 봉쇄령 가능성을 열어뒀다.

일간 가디언 등 영국 언론에 따르면 존슨 총리는 24일(현지시간) 브리핑에서 크리스마스 이후 전국 봉쇄를 배제할 수 있느냐는 질문에 "분명히 우리는 매우 중대한 압력에 직면하고 있다"라고 말했다.

그러면서 "새로운 바이러스 변이와 그 확산 속도를 고려하면 다음 달에 통제 불능의 사태로 확산하는 것을 막기 위해 이 바이러스를 지금 틀어쥐어야 한다"라고 강조했다.

이어 "최대한 많은 노약자와 취약층을 상대로 백신을 접종할 시간을 벌어야 한다"라며 "지난 몇 주간 매우 힘들었지만, 앞으로도 어려운 시간이 지속될 것"이라고 덧붙였다.

신문은 존슨 총리가 전국 봉쇄령 가능성을 배제하지 않은 것이라고 전했다.

영국은 24일 기준 코로나19 일일 사망자가 574명으로 늘고 확진자는 4만 명 가까이 늘어나는 등 코로나19 확산세가 매우 심각하다.

특히 영국에서는 'VUI-202012/01'로 알려진 코로나바이러스 변이가 나타나면서 확진자가 급증하고 있다. 이 바이러스는 치명률이나 백신에 영향을 미치지는 않지만, 전파력이 기존 코로나19보다 70% 강하고 어린이들도 쉽게 감염되는 것으로 분석됐다.

이에 존슨 총리는 지난 주말 수도 런던과 잉글랜드 남동부의 코로나19 대응 단계를 최고 수준인 4단계로 격상했다.

