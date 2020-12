文대통령, 尹직무복귀에 "불편·혼란 초래…인사권자로서 사과"(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 25일 윤석열 검찰총장에 대한 법원의 징계처분 효력중단 결정과 관련해 "법원의 결정을 존중한다"며 "결과적으로 국민들께 불편과 혼란을 초래하게 된 것에 대해, 인사권자로서 사과말씀을 드린다"고 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오후 서면브리핑을 통해 문 대통령이 윤 총장의 직무복귀와 관련해 이같이 밝혔다고 전했다. 전날 밤 10시께 법원의 판단이 나온 이후 무거운 침묵을 유지하던 청와대가 약 16시간 만에 처음으로 내놓은 문 대통령의 입장이다.

문 대통령은 "법원의 판단에 유념해 검찰도 공정하고 절제된 검찰권 행사에 대해 성찰하는 계기가 되길 기대한다"며 "특히 범죄정보 외의 개인정보를 수집하거나 사찰한다는 논란이 더 이상 일지 않도록 하기 바란다"고 강조했다. 또 "법무부와 검찰은 안정적인 협조관계를 통해 검찰개혁과 수사권 개혁 등의 후속조치를 차질없이 추진해 나가야 할 것"이라고 당부했다.

