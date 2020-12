임종석 "文 외롭지 않도록 뭔가 할 일 찾겠다"

[아시아경제 나한아 기자] 임종석 전 대통령 비서실장이 "검찰의 태도와 법원의 해석에서 너무도 생경한 선민의식과 너무도 익숙한 기득권의 냄새를 함께 풍긴다"고 말했다.

대통령 외교안보특보를 맡고 있는 임 전 실장은 25일 자신의 페이스북에 "단단한 눈 뭉치에 정면으로 이마를 맞은 느낌, 정신이 번쩍 든다"라며 이같이 말했다.

임 전 실장은 "(검찰과 법원이) 정치적 판단을 먼저하고 사건을 구성한다"라며 "도구를 쥐여주고 심부름을 시켰는데 스스로 만든 권한처럼 행사한다"라고 지적했다.

이어 "손놓고 바라봐야 하는 내 모습이 너무 비참하고 무기력하고 무책임하게 느껴진다"라며 "민주주의가 너무 쉽게 약해지지 않도록 대통령께서 외롭지 않도록 뭔가 할 일을 찾아야겠다. 담벼락에 욕이라도 시작해보자"라고 했다.

앞서 법원은 윤석열 검찰총장에 대해 '정직 2개월' 징계 처분의 효력을 임시 중지하는 결정을 내렸다.

나한아 인턴기자 skgksdk9115@asiae.co.kr