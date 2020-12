"희망 잃지 말라" 사경 헤매며 코로나와 싸운 美 60대 여성, 반년 만에 두 발로 퇴원

[아시아경제 최은영 기자] 미국에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 사경을 헤매던 60대 간호사가 반년이 넘는 사투 끝에 무사히 퇴원했다. 그녀는 "희망을 잃지 말고 싸우라"라며 코로나19 환자들을 격려했다.

24일(현지시간) 워싱턴포스트 등 외신에 따르면 캘리포니아주 세인트 마리 메디컬센터 중환자실에서 코로나19로 입원 치료를 받던 메를린 팸부안(66)씨가 8개월만인 지난 21일 퇴원했다.

팸부안 씨는 지난 3월, 자신이 40년간 일한 병원에서 코로나19에 감염됐다.

상태가 악화돼 중환자실에 입원했으나 차도는 없었다. 그녀는 지난 5월부터 4개월간 의식을 찾지 못해 산소호흡기에 의존해 여러 차례 죽을 고비를 넘겼다. 가족들은 한때 그녀의 임종을 준비하기도 했다.

그러나 기적적으로 의식을 찾은 그녀는, "손가락에 이어 발가락을 움직일 수 있게 됐다. 코로나19와 싸우겠다"라는 의지를 드러내며 지속해서 재활 치료를 받았다. 지난 10월에는 병원에서 66세 생일 파티를 하기도 했다.

수개월 동안 의식을 잃고 사경을 헤맸던 사람이라고는 믿을 수 없을 정도로 건강한 모습으로 퇴원한 팸부안 씨는 병원 의료진과 환자들의 박수와 환호를 받으며 당당하게 병원 문을 걸어갔다.

그러면서 "희망을 잃지 말고 코로나19와 싸워야 한다. 나를 봐라. 내 발로 걸어서 집에 가지 않느냐"며 제2의 인생을 살게 된 소감을 전했다.

한편 미국 코로나 환자 현황을 집계하는 '코로나19 추적 프로젝트'에 따르면 23일 기준 미국의 코로나19 입원 환자는 11만 9,463명으로 최대치를 기록했다.

지금까지 누적 환자는 1851만여 명, 사망자는 32만 7000여 명이다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr