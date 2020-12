성탄절인 25일 서울 중구 명동성당을 찾은 시민들이 말구유 앞에서 기도를 올리고 있다. 이번 성탄 미사는 사상 첫 비대면으로 진행되었다./윤동주 기자 doso7@

