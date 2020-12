정부 "사회적 거리두기 단계, 오는 27일 논의해 결정"

"방역·의료 대응역량-특별방역대책 효과, 중요한 판단기준"

[아시아경제 유제훈 기자] 정부가 오는 27일 정세균 국무총리 주재 중앙재난안전대책본부 회의를 열어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 사회적 거리두기 단계 조정 여부를 논의한다.

윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 25일 정례브리핑에서 사회적 거리두기 3단계 격상 등과 관련한 질문에 "수도권 2.5단계, 전국 2단계 조처가 오는 28일 종료되는 만큼 3단계에 대한 부분은 오는 27일께 논의해 그 결과를 별도로 안내하겠다"고 밝혔다.

중대본에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자는 1241명으로, 지난 1월20일 코로나19 첫 확진자가 나온 이래 최다를 기록했다. 집단감염이 발생한 동부구치소 추가 확진자(288명)가 반영된 데 따른 일시적 현상이라는 게 당국의 설명이지만, 일 평균 확진자가 900~1000명대에서 횡보하는 등 지난 14일부터 적용된 2.5단계의 효과는 뚜렷하게 나타나지 않고 있는 상황이다.

정부는 방역/의료 대응 역량 등을 고려해 거리두기 단계를 조정한다는 방침이다. 손영래 전략기획반장은 "환자의 발생양상이 변동, 방역적 대응역량과 의료적 대응 역량을 초과하는 수준까지 도달하게 될 것인지가 아주 중요한 판단기준이 될 것 같다"면서 "현재 진행 중인 연말연시 특별방역대책의 효과가 어떻게 날 것인가도 중요한 요건 중 하나로, 모든 국민이 접촉과 만남을 자제해 현재의 아슬아슬한 국면이 가급적 확산세가 꺾이는 감소 국면으로 전환되도록 도와달라"고 강조했다

