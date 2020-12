서울동부구치소 집단감염 왜…수용인원 342명 초과·아파트형 구조(상보)

모든 생활 실내서 이뤄져…밀집도 높은 환경 탓

[아시아경제 서소정 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 1200명대로 역대 최다를 기록한 가운데 서울동부구치소에서만 498명이 확진돼 교정시설에서의 집단감염이 확진자 폭증의 주요 원인으로 지목됐다.

25일 중앙재난안전대책본부에 따르면 서울동부구치소에서는 지난달 27일 최초 감염이 확인된 이후 직원과 수용자에 대한 전수검사를 진행한 결과, 현재까지 직원 20명과 수용자 478명 등 498명이 확진됐다.

이날 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 정례브리핑에서 "서울 동부구치소는 다른 구치소와 달리 아파트형 건물로 돼 있다”며 "다른 구치소가 야외 활동이 있는 반면 이곳은 모든 생활이 실내에서 이뤄진다는 특성이 있다”고 말했다.

윤 반장은 “수용정원도 2070명인데 2412명이 수용되는 등 밀집도가 높은 상황”이라며 “이 때문에 많은 확진자들이 나온 것으로 본다”고 설명했다.

서울 동부구치소에서 500명에 달하는 확진자가 나오면서 이들에 대한 치료 방안도 논의중이다. 현재 15개 동을 코호트 격리구역으로 설정하고 생활치료센터에 준해 치료·관리하고 있다.

윤 반장은 "지금 법무부와 두 가지 방향에서 같이 논의를 하고 있다"면서 "별개의 어떤 신규로 만들어지는 구치소에 넣는 방안 그리고 생활치료센터에 입소하는 것"이라고 말했다. 이어 "생활치료센터는 지자체 지정 생활치료센터가 아니라 중수본에서 지정해 현재 비어있는 생활치료센터"라면서 "재소자분들이기 때문에 관리 또한 중요한 부분이라 이런 것을 고려해서 조만간 결정해 조치가 취해질 것"이라고 말했다.

법무부는 서울동부구치소 집단 감염 이후 추가 집단감염 발생을 방지하기 위해 전국 50개 교정시설의 방역실태에 대한 특별점검을 22~23일 양일간 진행했다.

또 교정시설 내 감염병 발생이 증가함에 따라 교정시설의 방역 관리를 강화한다. 서울동부구치소 집단감염의 한 원인으로 추정되고 있는 신입 수용자에 의한 교정시설 내 코로나19 유입 원천 차단을 위해 신입수용자에 대한 격리 기간을 2주에서 3주로 연장키로 했다.

아울러 신입 수용자 인수 시 1차 신속항원검사를 실시하고 격리해제 전에 2차 유전자증폭(PCR) 검사를 실시해 음성인 경우에 한해 격리를 해제한다. 무증상자에 의한 교정시설 내 코로나19 확산을 차단하기 위해 교정시설에서 확진자가 한 명이라도 발생하는 경우 선제적으로 해당 시설의 직원과 수용자에 대한 전수검사를 실시키로 했다.

