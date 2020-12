세종텔레콤, 70억 규모 국가철도 공사 수주

[아시아경제 조슬기나 기자] 세종텔레콤이 국가철도공단이 발주한 ‘과천선 인덕원~선바위간 전차선로 개량공사’를 수주했다.

25일 세종텔레콤에 따르면 이번 수주는 이 회사가 지난 7월에 ‘분당선 모란~ 죽전 간 신호설비 개량 공사’ 78억원을 수주한데 이은 가장 큰 규모로, 최종 낙찰 금액은 70억4083만원이다. 해당 금액은 총 공사금액 100억5833만원 중 70%이며, 세종텔레콤은 이 사업의 대표 계약자로 선정됐다.

개량공사 구간은 수도권 전철 4호선 중 선바위역-경마공원역-대공원역(서울랜드)-과천-과천종합청사-인덕원을 운행하는 7km가 해당된다. 2022년 공사 완료를 목표로 하고있다.

이번 공사는 과천선 전기철도차량에 원활한 전원을 공급하기 위한 목적으로 진행된다. 급전선과 전기철도에 직접 전원을 공급하는 전차선의 노후로 인한 교체공사를 골자로 한다.

세종텔레콤은 기존 전차선로 내 ▲급전케이블 ▲급전선 ▲비절연보호선 ▲섬락보호지선 ▲전차선 ▲강체 AI R-Bar ▲하수강 ▲R-Bar 브래킷 ▲흐름방지장치 등을 철거하고 신설하는 작업을 맡을 예정이다.

이상철 세종텔레콤 전기사업본부장은 “코로나19 악재에도 잇따른 대규모 수주 소식은 당사 시공능력과 우수함을 다시금 입증하는 계기가 됐으며, 올해 초 목표로 세웠던 매출 계획을 상회하는 큰 성과를 이뤘다”면서 “앞으로도 철도산업뿐만 아니라, 항만, 항공 그리고 플랜트, 소방 등 전방위 산업에서도 큰 활약을 하기를 기대한다”고 말했다.

한편 세종텔레콤은 지난 11월 전기시공분야의 우수성과 공로를 인정받아 ‘제 23회 한국전기문화 대상’에서 ‘국가철도공단 표창상’을 수상하기도 했다.

