"산타가 스마트폰 선물 가져다줬어요" SKT, 크리스마스 이벤트

[아시아경제 조슬기나 기자] SK텔레콤은 크리스마스를 맞아 LTE 주니어폰 '갤럭시 A21s ZEM' 예약 고객을 대상으로 24일 ‘산타배송’ 이벤트를 제공했다고 밝혔다.

‘산타배송’은 산타 복장을 한 배송 담당자가 고객을 방문, 스마트폰과 아이스크림 케이크를 전달하는 이벤트다.

‘산타배송’을 받은 고객들은 “집에만 있어 갑갑해하던 아이들이 너무 좋아했다”, “백화점?마트 등에 가기 어려웠는데 좋은 크리스마스 선물이 되었다”며, 이번 이벤트가 코로나19로 지친 일상에 활력소가 됐다는 반응을 보였다.

SK텔레콤은 비대면 휴대폰 구매·개통 서비스를 한층 강화하는 취지로 T다이렉트샵(shop.tworld.co.kr)을 통한 ‘바로도착 행복배송’ 서비스를 지난 7월부터 개시했다. 이번 ‘산타배송’도 ‘바로도착 행복배송’의 일환으로 진행됐다.

김지형 SK텔레콤 언택트CP장은 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 외출이 어려운 고객들을 위해 이번 이벤트를 기획했다”며, “앞으로도 고객들이 즐거워 할 다양한 시도를 지속할 것”이라고 밝혔다.

