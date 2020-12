가전업계, 크리스마스·연말 맞이 할인 이벤트 풍성

[아시아경제 이동우 기자] 크리스마스와 연말을 맞아 가전업계가 '집콕' 고객을 잡기 위한 프로모션에 나섰다.

25일 업계에 따르면 삼성전자는 내년 1월 한 달 동안 '삼성전자 세일 페스타'를 진행한다. 세일 페스타는 전국 온·오프라인 매장에서 TV, 가전, 모바일 등을 대상으로 진행한다. 행사 기간 1등급 QLED TV, 비스포크 냉장고, 21㎏ 세탁기, 16㎏ 건조기 등을 삼성닷컴 등 온·오프라인 특정 행사점에서 한정된 수량에 한해 100만원 이하 가격에 판매한다.

삼성전자는 특가 행사 외에도 총 86개 기획 모델을 특별 할인을 실시한다. 예비 신혼부부와 소상공인 혜택도 마련했다. 삼성 디지털프라자에서 혼수 클럽에 가입하면 구매 금액에 따른 추가 포인트 등을 지원한다. 소상공인은 사업자등록증명원을 지참하면 금액대별 추가 혜택을 받을 수 있다.

LG전자는 올해 말까지 오브젝트 컬렉션 동시구매 이벤트를 진행한다. 기간 내 LG전자 매장에서 3대 이상 LG 오브젝트 제품을 동시 구매할 경우 멤버십 앱 이벤트에 응모한 고객에서 최대 멤버십 200만 포인트를 추가 적립해준다. 아울러 100명을 추첨해 LG코드제로R9 청소기, 퓨리케어 360도 공기청정기 톤프리 무선 이어폰 등을 증정한다.

LG전자 정수기렌탈 공식판매점 ‘렌탈코리아’에서는 LG퓨리케어 정수기 최대 6개월, 공기청정기 3개월 요금면제와 요금할인 등 12월 이벤트를 진행한다. 올해 말까지 신청 후 내년 1월 10일까지 설치를 완료해야 한다.

코웨이는 이달 말까지 의류청정기 신규 렌털 고객을 대상으로 월 렌털료 할인 이벤트를 진행한다. '사계절 의류청정기 더블케어' 2종과 사계절 의류청정기 싱글케어 1종을 신규 렌털할 시 월 3000원의 렌털료 할인 혜택을 받을 수 있다.

다이슨코리아는 다이슨 공식 홈페이지를 통해 '코랄 헤어 스트레이트너'나 '슈퍼소닉 헤어드라이어'를 구매하는 고객에게 국내 헤어 살롱 스타일링 체험 쿠폰을 증정하는 이벤트를 진행한다.

