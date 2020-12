[아시아경제 유제훈 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 윤석열 검찰총장의 징계 집행정지를 결정한 법원 결정에 자당 소속 국회 법제사법위원들과 대책마련에 나섰다.

25일 정치권에 따르면 이 대표는 이날 오전 국회에서 법사위원들과 긴급회동을 열고 윤 총장 징계 집행정지 결정과 관련한 대응방안을 논의하고 있다.

앞서 법원은 조국 전 법무부장관의 아내인 정경심 교수에게 징역 4년을 선고하고, 윤 총장에 대한 정직 2개월 징계 집행정지를 결정한 바 있다. 민주당으로선 그간 추진해 오던 검찰개혁 주장이 힘을 잃게 된 셈이다.

이 대표의 이날 긴급 회동도 이같은 상황에서 법사위원들의 의견을 청취, 대응방안을 모색하기 위한 것으로 풀이된다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr