'팔로워 150만' 유명 쉐프, '백신 음모론' 펼치다 페이스북서 '퇴출'

[아시아경제 최은영 기자] 호주 유명 쉐프가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대한 허위정보를 지속적으로 게시하다 페이지 전체가 삭제됐다.

24일(현지시간) 영국 BBC방송은 페이스북이 호주의 방송인이자 유명 쉐프인 피트 에번스의 페이스북 페이지가 삭제 조치 됐다고 보도했다.

이유는 그가 코로나19에 관한 허위 정보를 지속적으로 공유했다는 것이다.

에번스는 그동안 바이러스와 마스크 착용, 백신을 비롯해 5G네트워크에 관한 허위 정보를 유포해왔다.

코로나19 팬데믹 이전에는 다이어트와 암 치료 등에 관한 사이비 과학을 믿도록 조장한다는 비난을 사기도 했다.

올해 4월에는 그가 운영하는 회사가 '코로나19 치료기'라며 소형 장비를 1만 5천 호주달러(한화 약 1250만원)에 판매한 혐의로 벌금형을 선고받기도 했다.

심지어 11월에는 신나치를 연상시키는 심볼이 담긴 합성물을 개인 SNS에 공유해 스폰서 계약이 해지됐다.

페이스북 측은 이전에도 허위정보로 추정되는 에반스의 개인 포스팅을 삭제한 바 있다.

페이스북 측은 이번 조치에 대해 "우리는 신체적인 위해를 야기할 수 있는 코로나19와 백신에 관한 허위 정보 공유를 허용하지 않는다"며 "피트 에번스가 반복적으로 규정을 위반해 페이지를 삭제했다"고 전했다.

에반스는 페이스북 페이지가 삭제된 후 자신의 인스타그램을 통해 "언론의 자유라는 중요한 주제를 논의하기 위한 촉매제 역할을 한 것 같아 기쁘다"고 밝혔다.

에번스는 호주의 인기 요리프로그램인 '마이 키친 룰스(My Kitchen Rules)' 시즌 10에 출연해 유명세를 얻은 방송인 겸 유명 쉐프다. 페이스북에서 150만 명의 팔로워를 보유했으며, 인스타그램에는 27만 8000명의 팔로워를 두고 있다.

