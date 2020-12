겨울철 '도로 위 암살자' 블랙아이스, 올바른 대처법은?

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 겨울철 '도로 위 암살자'로 불리는 블랙아이스(black ice) 현상에 대비하는 방법을 안내하는 카드뉴스를 제작했다고 25일 밝혔다.

블랙아이스는 겨울철 도로 표면에 얇은 얼음막이 생기는 도로 결빙 현상을 말한다. 기온이 갑자기 내려갈 경우 도로 위에 녹았던 눈이 다시 얇은 빙판으로 얼어붙거나, 매연과 먼지 등이 눈과 뒤엉켜 검게 얼어붙으며 블랙아이스가 생성된다. 특히 날이 추웠다가 풀리는 현상이 반복되면 도로 위 눈과 비가 녹았다 얼었다를 되풀이하며 블랙아이스가 만들어지기 더 쉬워진다.

블랙아이스는 아스팔트와 비슷한 검은색을 띠어 사전에 인지하고 대처하기 쉽지 않다. 시야 확보가 어려운 밤에는 더욱 주의해야 하고, 일반적으로 블랙아이스가 형성되기 쉬운 해가 들지 않는 다리의 연결부나 터널 입 출구·굽은 도로(커브 구간) 등 그늘진 곳에서는 더욱 조심해야 한다.

블랙아이스로 인한 교통사고를 예방하려면 우선 기상예보와 교통정보를 확인하고, 타이어 상태 확인 등의 차량 점검을 수시로 진행해야 한다. 운전 시에는 기본적인 안전 수칙을 준수하며 감속 운행하고, 앞차와 충분한 거리를 둬 급가속·급제동을 피하고 부드럽게 핸들과 페달을 조작하는 것이 중요하다. 특히 코너를 돌 때는 감속하며 천천히 속도를 조절해야 한다.

도로교통공단 관계자는 “겨울철 도로 안전을 위협하는 빙판길에 대한 이해와 올바른 대비법을 보다 쉽게 안내하기 위해 이번 카드뉴스를 제작했다”며 “나부터 교통안전을 실천한다는 마음으로 모두가 겨울철 운전 시 주의하길 바란다”고 말했다.

