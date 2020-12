"딸 아이 할퀴고 있었다"…아기 납치하려던 야생 원숭이에 '혼비백산'

[아시아경제 나한아 기자] 말레이시아 야생 원숭이가 가정집에 침입해 생후 5개월 된 여자 아기를 공격하는 사건이 발생했다.

25일 마이메트로에 따르면 지난 20일 오전 11시께 조호르주 타만 누사 다마이의 주택에 야생 원숭이가 들어왔다.

아기 엄마 시티 누르 아시킨 술라이만(42)은 "딸을 안방 침대에 올려놓고, 주방에서 분유를 타고 있는데 비명 같은 울음소리가 들렸다"라며 "달려가 보니 딸 옆에 거의 같은 크기의 원숭이가 앉아 등을 할퀴고 있었다"라고 말했다.

이어 "빗자루를 이용해 쫓아내려 하자 원숭이가 딸의 손을 잡아당기는 등 데려가려는 듯한 모습을 보였다"라며 "옆집에서 이웃 주민이 달려와 같이 원숭이를 쫓아냈다"라고 덧붙였다.

원숭이의 공격으로 아기의 등과 목에는 큰 상처가 났고 피가 흘렀고 엄마는 아기를 즉시 병원으로 데려갔다.

아기는 광견병 백신을 투약받고, 14일 동안 입원 치료를 받게 됐다.

원숭이를 쫓는 것을 도왔던 인근 주민은 야생동물보호부에 민원을 제기하며 "마을에서 300m 떨어진 숲에 사는 야생 원숭이들이 마을에 종종 출몰해 쓰레기통을 뒤지고, 애완토끼를 잡아먹기도 한다"라고 했다.

야생동물보호부 관계자는 "민원 접수 후 즉각 조사에 나섰다"라며 "세 마리의 원숭이가 해당 지역을 돌아다니는 것으로 보인다. 덫을 설치해 한 마리를 잡았고 나머지도 쫓고 있다"라고 말했다.

