서울 코로나19 신규 확진자 552명…첫 500명선 넘어서

급격한 확산세…하루만에 200명 이상 증가

[아시아경제 유제훈 기자] 서울의 신규 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 처음으로 500명선을 넘어섰다.

중앙방역대책본부는 25일 0시 기준 서울에서 신규 발생한 코로나19 확진자가 552명으로 집계됐다고 밝혔다. 이로써 서울의 누적 코로나19 확진자는 총 1만6602명으로 늘게 됐다.

누적 확진자 1만6602명 중 치료를 받아야 하는 환자는 7134명, 격리가 해제된 인원은 9320명이다. 아울러 서울의 코로나19 사망자는 1명이 추가로 확인돼 누적 148명을 기록했다.

코로나19 3차 유행이 확산되면서 서울의 코로나19 확진자 수는 급격히 증가하는 추세다. 지난 19일 473명으로 최고치를 기록한 신규확진자 수는 20~24일 328명, 317명, 375명, 319명 등으로 등락을 거듭하다 이날 552명으로 다시 급격한 증가세를 보였다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr