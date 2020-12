속보[아시아경제 유제훈 기자] 중앙방역대책본부는 25일 0시 기준 신규 코로나19 확진자가 1241명으로 조사됐다고 밝혔다. 국내 첫 코로나19 확진자가 발생한 지난 1월20일 이래 확진자 규모가 1200명선을 넘어선 것은 이날이 처음이다.

감염경로 별론 지역감염이 1216명, 해외유입은 25명으로 나타났다. 이에 따라 총 누적 확진자는 5만4770명(해외유입 5245명)으로 늘게 됐다. 아울러 현재 위중증 환자는 311명, 사망자는 17명으로 누적사망자는 773명(치명률 1.41%)으로 늘었다.

